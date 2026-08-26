Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, нашрияи Telegraph ба қалами Эмброуз Эванс Причард хабар дод, ки лоиҳаи радди иқтисодии Эрон маҳкум ба шикаст аст, зеро Амрико дигар нуфузи як ё ду даҳаи қаблии худро барои ба кор андохтани муҳосираи иқтисодии ҷаҳонӣ бар зидди душманони худ надорад.
Тибқи ин гузориш, Амрико дар ин даргирӣ бо Эрон ба ҳамкории Чин, Русия, Ҳиндустон, Аврупо ва марказҳои бузурги молиявӣ ниёз дорад. Ин дар ҳолест, ки Чин барои муқобилат ба фишорҳои Амрико пурқувваттар шудааст ва метавонад ба таҳримҳои дуввум тавассути амал бар зидди маъданҳои ҳаётан муҳим ё манбаъҳои молиявии Амрико вокуниш нишон диҳад.
Дар ин гузориш омадааст, идомаи ин даргирӣ метавонад бӯҳрони энержии ҷаҳонро дар сояи афзоиши нархи сӯзишворӣ ва газ ва кам шудани захираҳои Аврупо вазнинтар кунад. Бинобар ин Трамп дар баробари як муодилаи хеле мураккаб қарор дорад; агар ин таҳримҳо натиҷа диҳанд, Эрон метавонад ба амали низомӣ барои таҳдид ба бозори энержӣ даст занад ва агар аз он ақибнишинӣ кунад, сиёсати фишори ҳадди аксар бенатиҷа будааст.
Your Comment