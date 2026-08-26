Axios: Амрико дар айни ҳол қасди ҳамлаи васеи низомӣ ба Эрон надорад

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, пойгоҳи хабарӣ «Axios» ба нақл аз як мақоми Амрико эълом кард, ки Марко Рубио, вазири корҳои хориҷии Амрико ба як қатор ҳамтоёни худ гуфтааст, ки Вашингтон дар айни замон қасди оғози ҳамлаҳои нав бар зидди Эрон ё бозгашт ба амалиёти васеи низомӣ надорад.
Тибқи ин гузориш, Рубио дар баробари ин эҳтимоли ҳамлаи Амрико дар сурати анҷоми амали низомӣ аз ҷониби Эронро рад накарда ва хатҳои умумии сиёсати ҳукумати Трамп нисбат ба Эронро барои баъзе мақомот тавзеҳ додааст.
Ин мақоми Амрико инчунин гуфт, ки сиёсати нави Вашингтон нисбат ба Эрон дар бар мегирад парҳез аз амали низомӣ дар шароити кунунӣ ва афзоиши фишори иқтисодӣ.
Вай даъво кард, ки Эрон назорати гулӯгоҳи Ҳурмузро аз даст дода ва акнун Амрико назорати онро дар даст дорад.
Axios инчунин ба нақл аз мақомоти Амрико даъво кард, ки муҳосира Эронро аз даромадҳои нафтӣ маҳрум карда ва дар тӯли ду ҳафтаи гузашта тақрибан ҳеҷ як нафткши дар ҷазираи Харг дида нашудааст.
Your Comment