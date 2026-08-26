Financial Times: фишори иқтисодӣ бар зидди Эрон ҳамон нусхаи такрории соли 2018 аст

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, рӯзномаи Financial Times хабар дод, ки лоиҳаи нави Трамп бар зидди Эрон то ҳадди зиёде ҳамон нусхаи такрории соли 2018 мебошад, ки пас аз хориҷ шудани Амрико аз созишномаи ҳастаӣ ва ба кор андохтани садҳо таҳримҳои сахт бар зидди Эрон бо умеди таслим шудани ин кишвар ва гуфтушунид аз мавқеи заъф пешниҳод шуд.
Тибқи ин гузориш, амалияи мазкур боиси он нашуд, ки Теҳрон имтиёз диҳад, балки баръакс боиси тақвияти мавқеи ин кишвар бар зидди Ғарб гардид.
Дар ин гузориш омадааст: яке аз нуқтаҳои заифи асосии лоиҳаи нави Трамп зарурати ҳамкории кишварҳое чун Русия, Чин ва Туркия мебошад, ки ба назар намерасад худро маҷбур ба тобеияти комил ба Амрико бубинанд.
Тибқи ин гузориш, озмоиши бузург дар ин бора барои Чин рух хоҳад дод, зеро ин кишвар шарики тиҷоратии Эрон ва муштарии асосии нафти он ба шумор меравад.
Your Comment