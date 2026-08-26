Иқрори расонаҳои Амрико ба хисороти чанд миллиард долларии Эрон ба Амрико

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, шабакаи NBC субҳи чоршанбе ба нақл аз манбаъҳои огоҳ хабар дод, ки ҳамлаҳои мушакию бесарнишини Эрон ба таҷҳизоти иттилоотӣ ва назоратии Амрико дар Осиёи Ғарбӣ хисороти миллиардҳо долларӣ расонидааст.
Сарфи назар аз кӯшишҳои ноумедони ҳукумати Амрико ба сарварии "Доналд Трамп" -и террорист барои рад кардани хисороти воридаи Эрон ба пойгоҳҳои ин кишвар дар Осиёи Ғарбӣ, расонаҳои Амрико бо вуҷуди ин ба ин масъала иқрор мекунанд.
Дар ин гузориш омадааст: "Ин ҳамлаҳои бесобиқа нуқтаҳои заифи дифоъии пойгоҳҳои Амрикоро ошкор сохта ва мақомотро маҷбур кард, ки дар бораи тарзи муҳофизати иншооти ҳассос такрор назар кунанд".
Ин манбаъҳое ки номашон ошкор нашудааст, шарҳ доданд, ки барқарорсозии зерсохторҳои иттилоотӣ дар кишварҳои Осиёи Ғарбӣ барои Амрико миллиардҳо доллар хароҷот дорад.
NBC идома дод: "Ҳамлаҳои Эрон шубҳаҳоеро дар бораи қобилияти Вазорати корҳои хориҷӣ, Пентагон ва созмонҳои иттилоотии Амрико барои муҳофизати иншооти ин кишвар дар минтақа ба вуҷуд меорад".
Your Comment