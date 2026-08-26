Танқиди Сандерс аз ҷанги Трамп бар зидди Эрон

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, Сандерс дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Сабабе ҳаст, ки мавқеи мо дар ҷаҳон паст мешавад.»
Вай илова кард, ки Трамп ҳамзамон дар ҷанг бо Эрон, ҷанги тиҷоратӣ бо Канада ва ҷанги сард бо Чин даст дорад ва ҳамзамон бо тавоно гардонидани Бинямин Нетанёҳу, сарвазири режими сионистӣ, ба тезутунди бӯҳронҳо даст мезанад.
Ин сенатори амрикоӣ инчунин бо ишора ба таҳдидҳои Трамп бар зидди Созмони Паймони Атлантики Шимолӣ (НАТО) гуфт: амалҳои президенти Иёлоти Муттаҳида нишон медиҳад, ки хилофи шиори «Аввал Амрико», манфиатҳои шахсии ӯ дар аввалият қарор доранд.
Сандерс пештар низ Трампро ба ворид кардани Амрико ба «ҷанги фоҷеабор» муттаҳам карда буд.
Вай дар суҳбат бо шабакаи MSNBC Трампро «хатарноктарин президент дар таърихи Амрико» ва шахсиятӣ авторитар тавсиф карда, гуфт: ӯ қудратро ба абзоре барои талони ғоратгарӣ ва сарватмандӣ табдил додааст.
Your Comment