Сафири Эрон: ҳукуматҳо тадбирҳои якҷонибаи маҷбурии Амрикоро рад ва маҳкум кунанд

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, Ғуломҳусейн Дарзӣ, сафир ва муовини намояндаи доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид, шаби сешанбе ба вақти маҳаллӣ (шарқи Амрико) дар ҷаласаи Шӯрои Амният оид ба низоъ ва амнияти ғизоӣ ва нақши Шӯрои Амният дар коҳиши бӯҳрони ғизоӣ гуфт: низоъҳои мусаллаҳ ҳанӯз яке аз омилҳои асосии гуруснагӣ ва ногаминии ғизоӣ мебошанд ва бе мубориза бо решаҳои он, аз ҷумла таҷовуз, ишғол, тадбирҳои зӯроварии ғайриқонунӣ ва харобии қасдноки зерсохторҳои шаҳрвандӣ, ин масъала ҳал намешавад.
Вай таъкид кард: Қатъномаи 2417 Шӯрои Амният дар соли 2018, гурусна мондани ғайринизомиёнро ҳамчун усули ҷанг ва монеъ шудан ба дастрасии башардӯстона маҳкум мекунад. Дар Ғазза, ҷанги генотиси Исроил бар зидди халқи Фаластин бо вайронкуниҳои фоҷеъи ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона, аз ҷумла ҳадафи қасдноки ғайринизомиён ва зерсохторҳои шаҳрвандӣ ва истифодаи гуруснагӣ ҳамчун силоҳ тавассути гурусна сохтан ва монеаҳои мунтазам ба ёрии башардӯстона ҳамроҳ буд.
Дипломати баландпояи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милал тазаккур дод: бо вуҷуди андозаи ин ҷиноятҳо, Шӯрои Амният борҳо дар иҷрои масъулиятҳои худ тибқи Оиннома ва таъмини ҷавобгарӣ бо сабаби дастгирии сиёсӣ ва монеаҳои Иёлоти Муттаҳида ноком шудааст.
Your Comment