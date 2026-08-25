Кохи Сафед: ҳеҷ гуна музокироте бо Эрон дар ҷараён нест

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна», як мақоми Кохи Сафед ба Алҷазира гуфт, ки дар айни ҳол ҳеҷ гуна музокирот ё гуфтугӯе бо Эрон дар ҷараён нест ва нақшае ҳам барои он вуҷуд надорад.
Ин мақоми Кохи Сафед дар ин бора бе ишора ба гузориши ҳамаи ниҳодҳои фаъол дар арсаи ҳаракати баҳрӣ ва бо пешниҳоди иддаои беасос, иддао кард: «Муҳосираи баҳрӣ (дар наздикии бандарҳои Эрон) бо қатъият ва ба таври муассир татбиқ мешавад; Гулӯгоҳи Ҳурмуз боз аст ва минаҳо тоза карда шудаанд!»
Иддаои ин мақоми амрикоӣ дар ҳоле баён мешавад, ки ҳамаи ниҳодҳои марбут ба ҳаракати киштиҳо дар Гулӯгоҳи Ҳурмуз аз баста будани он хабар медиҳанд.
Your Comment