Трамп: Кореяи Ҷанубӣ ба мо ба муқобили Эрон ҳамроҳ шуданро рад кард

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна», Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳида, ки бо сабаби таҷовузи пурифодааш ба Эрон бо мушкилоти зиёде дасту панҷа нарм карда ва дигар тавони рӯбарӯӣ бо кишвари дигарро надорад, дар бораи Кореяи Шимолӣ кӯшиш кард аз дари дӯстӣ ворид шавад.
Президенти Иёлоти Муттаҳида имрӯз сешанбе бо интишори паёме дар саҳифаи шахсии худ дар Truth Social иддао кард: «Бо назардошти муносибати хеле хубам бо Ким Чен Ын, раҳбари Кореяи Шимолӣ, аз он ки Иёлоти Муттаҳида муддатҳо пеш бо ширкат дар рузномаҳои ҳарбии муштарак бо Кореяи Ҷанубӣ мувофиқат карда буд, хурсанд набудам».
Доналд Трамп, сипас иддао кард: «Ин рузномаҳо на танҳо пурифода ҳастанд ва қисми зиёди ин хароҷот (мувофиқи одат!) аз ҷониби Иёлоти Муттаҳида пардохта мешавад, балки паёме комилан номуносиб ва душманона ба кишваре мефиристанд, ки дар тамоми давраи раёсати ҷумҳурии Доналд Ҷ. Трамп, рафтори ғайритаҳдидовар ва муҳтарона доштааст».
Вай сипас иддао кард: «Аз ин рӯ ва бо назардошти он ки барои лағви ин рузномаҳо дигар хеле дер шуда буд, ба вазири мудофиа (ҷанг), Пит Ҳегсет, дастур додам, ки сатҳи ин рузномаҳои ҳарбии муштаракро ба таври қобили мулоҳиза кам кунад!»
Трамп ангезаи худро аз дасти дӯстии зоҳирӣ ва фиребанда ба сӯи Кореяи Шимолӣ чунин ошкор кард: «Гарчанде ки шояд мавзӯе то ҳадде берабит (?) бошад, аммо ба наздикӣ аз раисиҷумҳури Кореяи Ҷанубӣ пурсидам, ки оё мехоҳанд дар заминаи халъи силоҳи ҳастаии Ҷумҳурии Исломии Эрон ба мо ҳамроҳ шаванд ё не, ки посух дод: "Не, ташаккур".»
Your Comment