Генерали лубнонӣ: Эрон ҳеҷ гоҳ аз дастгирии Ҳизбуллоҳ даст намекашад

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна» ба нақл аз «Арабӣ 21», сартипи бознишастаи лубнонӣ «Яъраб Сахр», коршиноси масъалаҳои низомӣ ва стратегии Лубнон таъкид кард, ки Теҳрон ҳанӯз баргҳои бурдноке дар сатҳи минтақа дорад, ки барҷастатарини онҳо иттифоқчиёни ӯ ҳастанд.
Сахр, ки ба мавзеъҳои зиддиэронӣ ва зиддиҲизбуллоҳ маъруф аст, изҳор дошт, ки равиши Амрико нисбат ба Эрон бо назардошти имконоти сершумори матраҳшуда, аз ҷумла фишори низомӣ, музокирот, афзоиши таҳримҳо ва муҳосира ҳанӯз номуайян аст.
Вай гуфт, ки эҳтимолан муҳосира наметавонад ба тағйири низом оварда расонад; зеро Теҳрон ҳанӯз аз васеъии марзҳои заминии худ ва муносибатҳояш бо як қатор кишварҳои ҳамсоя истифода мебарад.
Сахр дар бораи ояндаи муносибати Эрон ва Ҳизбуллоҳ гуфт, ки таҷрибаи гузашта нишон додааст, ки Теҳрон метавонад дар баъзе парвандаҳо омодаи додани имтиёз бошад, аммо ба осонӣ иттифоқчиёни худро дар минтақа раҳо намекунад.
Вай шарҳ дод, ки ҷунбиши Ансоруллоҳ дар Яман, Ҳашд аш-Шаабӣ дар Ироқ ва Ҳизбуллоҳ дар Лубнон хатҳои пешрафтаи дифои Эрон барои таъмини манфиатҳои минтақавии он мебошанд. Вай афзуд, ки Ҳизбуллоҳ мавқеи вижае дар меҳвари муқовимат дорад, зеро дар дастрасӣ ба шарқи Баҳри Миёназамин аҳамияти ҳаётиву дорад.
Ин коршиноси лубнонӣ бе ишора ба сустӣ ва хомӯшии марговари ҳукумати Лубнон дар бораи вазъияти ҷануби ин кишвар, гуфт, ки режими сионистӣ ба наздикӣ бартарии худро дар дохили арзиҳои Лубнон ба таври назаррас васеъ кардааст.
Your Comment