Ҳамос: Хароб кардани маркази УНРВА дар Қудс ҷинояти ҷангӣ аст

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна» ба нақл аз маркази иттилоотии Фаластин, ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос дар эълонияе эълом кард, ки хароб кардани маркази УНРВА дар Кафр Ақаб дар шимоли Қудси ишғолӣ, идомаи таҷовузи созмонёфта ва доимии режими сионистӣ алайҳи миллати Фаластин ва таҷовузи ошкоро ба як ниҳоди вобаста ба Созмони Милал ва чолиши ошкоро дар баробари қарорҳои Созмони Милал ва паймонҳои байналмилалӣ мебошад.
Ин ҷунбиш илова кард, ки идомаи нотавонии ҷомеаи байналмилалӣ ва Созмони Милал ва набудани вокуниши воқеӣ ба ҷинояти такрории режими сионистӣ, ки нишондиҳандаи беэътиноӣ ба низоми байналмилалӣ аст, ин режимро ба идомаи таҷовуз, таҳмили сиёсати хушунатомез ва вайронкунии бештари паймонҳо ва урфҳои байналмилалӣ ташвиқ мекунад.
Ҳамос ҳамзамон бо маҳкум кардани ин амал, аз ҷомеаи байналмилалӣ ва Созмони Милал хостори он шуд, ки фавран барои боздошти ин таҷовузҳо амал карда, чораҳои ҷазоӣ ва боздоранда алайҳи режими сионистӣ андешанд.
Ин ҷунбиш инчунин бар масъулияти ҷомеаи байналмилалӣ ва Созмони Милал барои ҳифзи УНРВА ва таъмини имкони идомаи фаъолияти ин ниҳод таъкид кард; ниҳоде, ки шоҳиди байналмилалии масъалаи гурезаҳои фаластинӣ ва ҳуқуқи қатъии онҳо барои бозгашт ба хонаводаҳо ва заминҳое мебошад, ки аз ҷониби гурӯҳҳои сионистӣ маҷбуран аз онҳо ихроҷ карда шуданд.
Your Comment