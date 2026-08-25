Ҷиҳоди исломии Фаластин: сиёсатҳои ишғолгарон нусхае аз сиёсатҳои натсистҳо мебошад

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна» ба нақл аз хабарии «Шиҳоб», ҷунбиши ҷиҳоди исломии Фаластин эълом кард: Артиши ишғолгар ба ҷиноятҳои худ дар Қудс ва соҳили ғарбии ишғолӣ идома медиҳад ва имрӯз, дар канори хароб кардани маркази УНРВА, бо нерӯҳои мусаллаҳ ба як муассисаи таълимӣ дар Қудс ҳуҷум овард; ин амал ҳамзамон бо изҳороти Итомар Бен-Гвир, вазири амнияти дохилии режими ишғолгар ва хароб кардани ёдгоре дар Наблус аз ҷониби яке аз аъзои Кнессет сурат гирифт.
Ин ҷунбиш таъкид кард: Ин амалҳо нишон медиҳанд, ки кабинети режими ғасбгар ҳанӯз дар масири татбиқи нақшаи ҳамроҳсозии соҳили ғарбӣ, хароб кардани зиндагии фаластиниҳо ва васеъ кардани лоиҳаҳои шаҳраксозӣ ҳаракат мекунад ва қонунҳои байналмилалӣ ва уҳдадориҳоеро, ки баъзе кишварҳои муносибатҳояшонро бо ин режим мӯътадил карда, дар муқобили мӯътадилсозӣ барои ҳифзи боқимондаи заминҳои фаластинӣ гирифтаанд, нодида мегирад.
Ҷиҳоди исломӣ баён кард, ки идомаи хомӯшии араб ва байналмилалӣ дар муқобили ҷиноятҳои ҷангӣ, таҳмили воқеиятҳои майдонии бо зӯр ва хунрезӣ ва истифода аз гурӯҳҳои шаҳракнишин барои васеъ кардани террор ва вайронкорӣ дар деҳаҳо, шаҳракҳо ва шаҳрҳои фаластинӣ, нишон медиҳад, ки сиёсатҳои режими ишғолгар бар нажодпарастӣ, кина ва истибдод асос ёфта ва шабоҳати ошкоре бо сиёсатҳои натсистҳо дорад.
Your Comment