Абдулати: Кӯчонидани фаластиниҳо ба нимҷазираи Сино хатти сурхи Миср аст

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна», Бадр Абдулати, вазири умури хориҷаи Миср, дар мусоҳибаи истисноӣ бо Sky News гуфт, ки ҳаракати Ҳамос ва гурӯҳҳои фаластинӣ бо таслими ҳамаи силоҳҳои вазнин ва сабуки худ мувофиқат кардаанд.
Вай бар мухолифати Қоҳира бо ҳар гуна кӯшиш барои кӯчонидани фаластиниҳо ба минтақаи Сино таъкид кард.
Абдулати дар ин мусоҳиба ба шуморе аз муҳимтарин масъалаҳои минтақавӣ, аз ҷумла Ғазза, Судон, Эрон, амнияти оби Нил ва мавқеи Миср нисбат ба паймони сулҳ бо режими сионистӣ пардохт.
Вазири умури хориҷаи Миср гуфт, ки кӯчонидани фаластиниҳо ба нимҷазираи Сино хатти сурхи Миср аст ва ин амал ба маънои ҳазфи қазияи Фаластин хоҳад буд. Қоҳира ҳанӯз бар мавқеи худ дар бораи мухолифат бо кӯчонидани фаластиниҳо аз сарзаминҳояшон пойбанд аст.
Дар бораи парвандаи Судон низ Абдулати таъкид кард, ки Миср ба таҷзияи Судон иҷозат намедиҳад ва ҳифзи ваҳдат ва тамомияти арзии ин кишварро хатти сурх донист.
Вазири умури хориҷаи Миср дар бораи амнияти обии ин кишвар низ гуфт, ки ҳар гуна амале, ки ба қатъ шудани ҷараёни оби Нил оварда расонад, тибқи қонунҳои байналмилалӣ ба Қоҳира ҳаққи дифоъ аз худро медиҳад.
Абдулати дар бораи парвандаи Эрон низ таъкид кард, ки Қоҳира барои ноил шудан ба ҳалли осоишта ва баргардонидани Эрон ба мизони музокирот кӯшиш мекунад.
Вай дар бораи муносибати Миср ва режими сионистӣ низ гуфт, ки Миср ба паймони сулҳ бо Исроил пойбанд аст.
Your Comment