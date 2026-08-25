«Ал-Ахбор»: сили шиддатноки сафири Эрон ба Амрико ва ҳукумати Лубнон

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна», рӯзномаи лубнонӣ «Ал-Ахбор» навишт, ки тавофуқ дар бораи идомаи ҳузури «Муҳаммадризо Шайбонӣ», сафири Эрон дар Байрут, сили шиддатноке ба он ҷараёне буд, ки дар рӯзҳои гузашта барои пешгирии идомаи ҳузури ӯ дар Лубнон маърака роҳандозӣ карда буданд; ҷараёне, ки дар сари он «Мишел Иссо», сафири Амрико дар Байрут, «Юсуф Раҷӣ», вазири умури хориҷа ва ҳизби «Нерӯҳои Лубнон» қарор доштанд. Ин ҷараён дар кӯшишҳои сиёсӣ ва расонаӣ барои пешгирии ҳар гуна роҳе, ки ба Эрон имкон диҳад ҳузури сиёсии худро дар Лубнон нигоҳ дорад, шикаст хӯрд ва натавонист раванди вазъиятро бо рондани сафири Эрон аз ин кишвар ба анҷом расонад ва дар ниҳоят тавофуқе ҳосил шуд, ки ба идомаи ҳузури Муҳаммадризо Шайбонӣ дар Лубнон мунҷар шуд.
Мувофиқи эъломи ин рӯзномаи лубнонӣ, генерал-майор «Ҳасан Шақир», мудири кулли амнияти умумии Лубнон, миёнҷии музокироти сиёсӣ буд, ки Жозеф Аун, раисиҷумҳури Лубнонро қонеъ сохт, то формулаеро қабул кунад, ки аз шиддат гирифтани муносибат бо Эрон пешгирӣ кунад. Иттилооти мавҷуда ҳакӣ аз он аст, ки ин роҳ бо «Набиҳ Баррӣ», раиси Маҷлиси Намояндагон низ ҳамоҳанг карда шуда буд, то фароши сиёсии зарурӣ барои формулаи ниҳоии парванда таъмин карда шавад.
Дар ниҳоят ба Шайбонӣ иқомати 6 моҳа дар хоки Лубнон дода шуд ва ӯ бо истифода аз шиносномаи дипломатии эронии худ дархости худро ба амнияти умумӣ пешниҳод кард ва иқомати худро дар асоси салоҳиятҳои қонунии пешбинишуда дар қонуни асосии Лубнон, махсусан моддаи 21-и он гирифт.
Ин рӯзнома илова мекунад, ки Мишел Иссо, сафири Амрико дар Лубнон, дар ҳоле ки дар байни кафеҳо ва дар воқеъҳои худ бо сиёсатмадорони лубнонӣ ба таҳрик бар зидди Эрон идома медод, маъракаеро ташаккул дод, ки ба пирӯзии Эрон мунҷар шуд. Вай мехост рондани Шайбониро ба озмоише барои чен кардани дараҷаи қудрати Вашингтон дар Лубнон барои қабули мавқеи сахтгирона бар зидди Эрон табдил диҳад, аммо қарори ниҳоӣ ин буд, ки ҳукумати Лубнон чаҳорчӯби қонунии ҳузури ин шахсро нигоҳ дошт ва дарро ба рӯи муоширати сиёсӣ бо Теҳрон кушода гузошт.
Аммо муҳимтар он ки ин масъала танҳо ба иқомати маъмурии 6 моҳа маҳдуд намешавад, балки иттилооти мавҷуда ҳакӣ аз он аст, ки Теҳрон қасд дорад аз Шайбонӣ дар нақши нави сиёсӣ ҳамчун «фиристодаи махсус дар умури Лубнон ва Сурия» истифода барад.
Your Comment