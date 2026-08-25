Воқеъи Исмоил Бақоӣ бо сафирони пешини Эрон дар Фаронса

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна», Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати Умури Хориҷа, рӯзи сешанбе дар воқеъе бо ҳузури ҷаноби Олӣ Аҳнӣ, муовини собиқи Аврупо-Амрикои Вазорати Умури Хориҷа ва сафири собиқи кишварамон дар Порис (дар се давра) ва ҷаноби Ҳамидризо Осифӣ, сухангӯи пешин ва сафири собиқи Эрон дар Фаронса, ширкат кард.
Сухангӯи Вазорати Умури Хориҷа дар ин бора бо интишори паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт:
«Имрӯз фурсати муғтанам даст дод, ки дар ҷаласае ба мизбонии Алиризо Юсуфӣ, мудири кулли Аврупои Ғарбии Вазорати Умури Хориҷа, гуфтугӯи муфиде бо ду дипломати ботаҷриба ва номшиноси Вазорат – ҷанобони Олӣ Аҳнӣ (муовини собиқи Аврупо-Амрико ва сафири собиқи кишварамон дар Порис дар се давра) ва Ҳамидризо Осифӣ (сухангӯи пешин ва сафири собиқи Эрон дар Фаронса) дошта бошам.»
Ҷӯшанокӣ ва таъсиргузории дипломатияи Эрон дар ҷаҳони пурмушкилот ва пуртағйири имрӯз, беш аз ҳар вақти дигар, иқтизои истифода аз дониш, таҷриба ва захираҳои гаронбаҳое дорад, ки дар тӯли даҳсолаҳо фаъолият ва кӯшиши пешқадамони соҳаи дипломатӣ ва сиёсати хориҷӣ ба даст омадааст.
Your Comment