Масхараи шиори Трамп аз ҷониби Қолибоф: «Мо Амрикоро дубора гурусна мекунем!»

Ба гузориши агентии «Абна», Доналд Трамп имрӯз нусхаи буридаву қалбакии суханони Қолибофро дар платформаи худ бознашир кард. Дар посух ба ин амалиёти равонӣ, раиси парлумон бо масхараи шиори Трамп навишт: «Мо Амрикоро дубора гурусна мекунем!» (Make America Hungry Again) ва бо нашри як акс, оморҳоеро дар асоси гузоришҳои расмии ниҳодҳои байналмилалӣ ва боэътимоди амрикоӣ дар бораи гуруснагии мардуми Амрико нашр кард ва буҳрони воқеии ҷомеаи Амрикоро ба намоиш гузошт: 47 миллион нафар дар тамоми Амрико ба гуруснагӣ ва ноамнии ғизоӣ гирифторанд.
Вай бо ибороти аз ҳар 8 шаҳрванди амрикоӣ, 1 нафар шабҳо бо дастархони холӣ сар ба болин мегузорад, таъкид кард: 16 миллион кӯдаки амрикоӣ қурбонии фақри муташаккил ва буҳрони маишат шудаанд ва дар тамоми шаҳрҳои Амрико гуруснагӣ як масъала аст.
Қолибоф дар бахше аз ин акс ба Трамп навишт, ки ин рақамҳо мисли блефҳо ва фейк-ньюзҳои ту қалбакӣ нестанд ва ту наметавонӣ шикастҳои худро дар баробари Эрон бо дурӯғ ҷуброн кунӣ!
Your Comment