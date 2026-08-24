Огоҳии Ҳамас дар бораи ҳаракатҳои мустамликадорон дар соҳили ғарбӣ ва Қудси ишғолӣ

Ба гузориши агентии «Абна» бо иқтибос аз портали иттилоотии Ҷунбиши Ҳамас, Маҳмуд Мардавӣ, аз роҳбарони Ҳамас, дар бораи шиддат гирифтани ҳамлаҳои мустамликадорони сионистӣ бар зидди фаластиниҳо дар соҳили ғарбӣ ва Қудси ишғолӣ ҳушдор дод.
Вай бо ишора ба хароб кардани як қатор хонаву иншооти кишоварзӣ ва саноатӣ дар минтақаи Ал-Ағвор, инчунин ба сӯхтани як корхона дар шимоли Ромаллоҳ, таъкид кард, ки ин ҳамлаҳо андозаҳои терроризми муташаккилеро нишон медиҳанд, ки гурӯҳҳои беҷазои мустамликадорон дар зери пуштибонии кабинети ишғолгарон, ки бо буҳронҳои амниятӣ ва майдонӣ рӯбарӯ аст, бар зидди миллати Фаластин амал мекунанд.
Мардавӣ илова кард: ин ҷиноятҳо дар таҳаққуби ҳадафи худ барои равона кардани фаластиниҳо ва холию холӣ кардани сарзамин аз сокинони аслии он тавассути қатл, оташсӯзӣ ва тарсу ваҳм муваффақ нахоҳанд шуд.
Вай бо баён ин ки режими ишғолгар масъули идомаи ин шиддатнокии хатарнок ва оқибатҳои он аст, аз ҷомеаи байналмилалӣ хост, ки хомӯшӣ ва вокунишҳои заъифи худро, ки режими ишғолгар ва мустамликадоронро ба идома ва шадидсозии ҷиноятҳояшон ташвиқ мекунад, тарк кунад.
Ин роҳбари Ҳамас инчунин аз фаластиниҳо хост, ки истодагарӣ ва ҳамбастагии худро тақвият бахшанд, ҳамаи роҳҳои муҳофизат ва муқобилат бо ҳамлаҳои мустамликадоронро фаъол созанд ва муқовимат бар зидди режими ишғолгарро шадид кунанд.
Your Comment