Бағоӣ: Намегузорем, ки поёни ҷанг бар асоси шартҳои таҷовузкор муайян шавад

Ба гузориши мухбири «Абна», Исмоил Бағоӣ дар нишасти матбуотӣ изҳор дошт: «Ҳафтаи Ҳукумат» барои ҳамаи мо хеле муҳим аст ва аз ҳамаи хидматгузорони мардум сипосгузорем. Ёди шаҳидон Раҷоӣ, Баҳнар, Раисӣ ва шаҳиди вазири корҳои хориҷӣ Амир Абдуллоҳиёнро гиромӣ медорем ва ба онҳо дурӯд мефиристем.
Вай идома дод: дар рафти ҷанги таҳмилӣ чор донишомӯз қурбонии таҷовузи Амрико шуданд ва аз имтиҳони дохилшавӣ ба донишгоҳ маҳрум монданд; ба рӯҳҳои онҳо дурӯд мефиристем.
Сохтмони дипломатӣ илова кард: фардо, 3-юми моҳи Шаҳривор, моро ба соли сентябри 1941 хотиррасон мекунад. Ёдоварии ин таърих барои мо, хусусан дар ин замон, хеле муҳим аст, то бидонем, ки ҳеҷ чиз ҷуз қудрат ва эътибори миллӣ наметавонад монеъи дастдарозӣ ва таҷовузи бегонагон бар зидди ҳудуди Ирон шавад.
Вай афзуд: ин дарсест, ки Ҷумҳурии Исломӣ дар ин панҷ даҳа ба хубӣ барои тақвият ва устувории Ирон истифода кардааст. Имрӯз мебинем, ки душманон сарфи назар аз ҳама таваҳҳумот натавонистанд мардуми Иронро ба зону дароранд – ин натиҷаи дарс гирифтан аз ин таҷрибаҳои таърихӣ аст.
Бағоӣ дар бораи таъкиди ҳукумати давраи чордаҳум ва раисҷумҳур оид ба ислоҳоти низоми маъмурӣ ва тадбирҳои Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: Вазорати корҳои хориҷӣ аз моҳи июни 2025, дар асоси дастурҳои нашршуда дар 17 банд, маҷмӯи тадбирҳоеро барои ислоҳи низоми маъмурӣ ва беҳтар намудани кори расмӣ анҷом додааст. Кумитае зери назорати муовияти маъмурӣ ва молиявӣ бо иштироки бахшҳои дахлдори вазорат таъсис дода шуд. Дар тӯли як соли ним мо бо шароити ҷанг рӯбарӯ будем ва вазорати корҳои хориҷӣ корро дар вазъи ҷангӣ идома дод. Шабакаи дипломатии Ирон дар саросари ҷаҳон барои расонидани садои ирониён ба тамоми ҷаҳон фаъол буд. Вазорати корҳои хориҷӣ дар иҷрои корҳое, ки ба он пешниҳод шуда, яке аз ниҳодҳои пешрафта шинохта шудааст.
Your Comment