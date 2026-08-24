  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Амир Ҳатамӣ: Душман фақат забони зӯрро мефаҳмад / То 20 насл барои нақшаи кишвар меҷангем

24 Август 2026 - 18:27
News ID: 1856594
Source: ABNA
Амир Ҳатамӣ: Душман фақат забони зӯрро мефаҳмад / То 20 насл барои нақшаи кишвар меҷангем

Фармондеҳи кулли артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар маросими ифтитоҳи ҳамзамони беш аз ҳазор воҳиди манзили хизматӣ дар қароргоҳҳои минтақавии шимолу ғарб ва ғарб гуфт: Эрон майдони озмоиши туҳматҳо ва саргузаштиҳои душманон нест.

Амир Сипаҳбад Ҳатамӣ, дар ҷамъи фармондеҳони қароргоҳҳои минтақавии шимолу шарқи нерӯи заминӣ, бо баён ин ки ҷанг, танҳо ба кор бурдани таҷҳизот ва аслиҳа нест, гуфт: Ҷанги имрӯз, ҷанги иродаҳо, андешаҳо ва тобоварии миллатҳост. Душман пас аз нокомӣ дар таҳаққуби ҳадафҳои худ, аз туҳмат ва тарҳрезии таҳдидҳои нав даст накашидааст; бинобар ин мо ҳамеша ҳадафҳои кӯтоҳмуддат, миёнамуддат ва дарозмуддати душманро расад мекунем ва барои муқобила бо ҳар гуна сенарияи душман омода ҳастем.

Фармондеҳи кулли артиш дар идома таъкид кард: Душман бояд бидонад, ки Эрони исломӣ майдони озмоиши туҳматҳо ва саргузаштиҳои онҳо нахоҳад буд; нерӯҳои мусаллаҳ бо такя ба имон, таҷриба, омодагӣ ва пуштибонии миллати бузурги Эрон, ба ҳар гуна таҷовуз бо қатъият посух дода ва бо иқтидору қудрат аз истиқлол, тамомияти арзӣ ва амнияти кишвар дифоъ хоҳанд кард.

Вай афзуд: Мо бояд душманро ноком гардонем ва он қадар талхии нокомиро дар даҳони душман бирезем, ки бидонад Эрон ҷое нест, ки аз он сӯи дунё биёяд ва бигӯяд «нақшаи кишварро иваз мекунам». Мо 10 насл, 20 насл меҷангем ва ҳатман намегузорем, ки ин рӯй диҳад; танҳо роҳ ин аст, ки бо забони зӯр ба душман фаҳмонем, ки наметавонад он чиро, ки мехоҳад, анҷом диҳад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha