Ню Йорк Таймз: Назорати Эрон бар Ҳурмуз бо хароҷоти камтар аст

Ба гузориши агентии «Абна», рӯзномаи Ню Йорк Таймз дар мақолаи таҳлилӣ вазъи гулӯгоҳи Ҳурмузро баррасӣ карда ва исбот мекунад, ки дар шароити кунунӣ, Амрико бояд воқеияти навро дар бораи гулӯгоҳи Ҳурмуз қабул кунад; Амрико наметавонад гулӯгоҳи Ҳурмузро пурра ва доимӣ кушода нигоҳ дорад. Бинобар ин, яке аз роҳҳои ҳалли камзаёновар ин аст, ки Эрон дар муқобили гузариши бехатари киштиҳо метавонад боҷи транзитӣ гирад.
Гулӯгоҳи Ҳурмуз роҳи муҳими интиқоли нафти халиҷи Форс ба бозорҳои ҷаҳонӣ аст ва пеш аз ҷанг, тақрибан 20 миллион бочка нафт дар як рӯз аз он мегузашт. Аммо ҷанг бар зидди Эрон боиси он шуда, ки ширкатҳои киштиронӣ барои гузаштани киштиҳои худ эҳтиёткор шаванд ва ҳаҷми гузар ба таври назаррас коҳиш ёбад.
Амрико барои кафолат додани гузариши озоди киштиҳо маҷбур аст хароҷоти низомӣ ва молии хеле зиёд пардохт кунад; дар ҳоле ки Эрон бо сабаби ҷойгоҳи ҷуғрофӣ ва қобилияти истифодаи ракета, ҳавопаймоҳои бесарнишин ва қаиқҳои ҳамлавӣ метавонад ҳанӯз гардиши баҳриро назорат кунад. Бинобар ин, кӯшиш барои кушода нигоҳ доштани пурраи гулӯгоҳ тавассути амалиёти низомӣ метавонад ба уҳдадории пурхароҷ ва дарозмуддат барои Амрико табдил ёбад.
Ба гузориши ин мақола, гирифтани боҷ аз ҷониби Эрон метавонад мувофиқаи амалӣ бошад. Эрон барои даромади бештар, ангеза хоҳад дошт, ки ба киштиҳои бештар гузар диҳад ва дар натиҷа, эҳтимоли пӯшидани пурраи гулӯгоҳ дар оянда низ кам мешавад. Ҳамчунин даромади боҷ метавонад бахше аз зарарҳои ҷангии Эронро ҷуброн кунад.
Your Comment