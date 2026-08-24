  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Сайид Аммор Ҳаким: Минтақа дар шароити бениҳоят ҳассос қарор дорад

24 Август 2026 - 18:25
News ID: 1856591
Source: ABNA
Сайид Аммор Ҳаким: Минтақа дар шароити бениҳоят ҳассос қарор дорад

Раиси ҷараёни ҳикмати миллӣ Ироқ дар баробари эълони дастгирии ҳашди шаъбии Ироқ гуфт: Минтақа дар марҳилаи бениҳоят ҳассос ва мураккаб қарор дорад; марҳилае, ки дар он мушкилоти амниятӣ ва сиёсӣ бо фишорҳои иқтисодӣ омехта шудааст.

Ба гузориши агентии «Абна» бо иқтибос аз портали иттилоотии ҷараёни ҳикмати миллӣ Ироқ, Сайид Аммор Ҳаким, раиси ҷараёни ҳикмати миллӣ Ироқ, гуфт: Ҳашди шаъбӣ бахше аз таърихи пирӯзии Ироқ бар терроризм ва як ниҳоди расмӣ мебошад, ки бар асоси қонун таъсис ёфтааст. Инҳисори силоҳ дар дасти давлат бояд бо нигоҳ доштани ҳашди шаъбӣ ва ҳифзи фидокориҳои размандорон ҳамроҳ бошад. Ин раванд бояд аз роҳи гуфтугӯ ва тафоҳум ва ба таври тадриҷӣ идома дода шавад, то инҳисори силоҳ, ба ҷои эҷоди ихтилофи нав, ба такмили сохтори ҳукумат ва тақвияти ҳокимияти Ироқ бовар кунад.

Вай эълом кард: Инҳисори силоҳ дар дасти давлат амале бар зидди ҳеҷ ҷараён ва гурӯҳе нест ва ба маънои нодида гирифтани фидокориҳои нерӯҳое, ки дар дифоъи Ироқ нақш доштаанд, нахоҳад буд, балки зарурате барои такмили сохтори ҳукумат ва устуворсозии ҳокимияти он аст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha