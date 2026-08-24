Ал-Зайдӣ бар хуруҷи эътилофи байналмилалӣ аз Ироқ дар ваъдаи муайян таъкид кард

Ба гузориши агентии «Абна» бо иқтибос аз «Ал-Маядин», Алӣ ал-Зайдӣ нахуствазири Ироқ дар суханҳои имрӯзаи худ таъкид кард: Дар ваъдаи хуруҷи нерӯҳои эътилофи байналмилалӣ аз Ироқ дар таърихи 30 сентябри оянда мо шоҳид хоҳем буд, ки ироқиҳо раванди ба даст гирифтани ҳокимияти худро анҷом медиҳанд.
Вай илова кард: Ироқ набояд ҷойгоҳи озори дигарон бошад. Ҳукумат аз аввал паймон баст, ки дар роҳи сохтани Ироқ ва ба даст гирифтани ҳокимияти ин кишвар ҳаракат кунад. Барномаи мо дар бораи сохтмон, ислоҳот ва мубориза бо фасод мушаххас аст.
Ал-Зайдӣ тасреҳ кард: Ман аз марҷаъияти динии Ироқ ва ниҳодҳои динӣ, ки бар зарурати муҳофизати амнияти кишвар ва риояи сулҳи дохилӣ таъкид кардаанд, сипосгузорем. Минтақаи мо аз даҳсолаҳо пеш дар шиддатҳои пай дар пай зиндагӣ мекунад, ки боиси эҷоди шикоф дар назари низомҳои ҳоким бар кишварҳои арабӣ ва исломӣ шудааст.
Ал-Зайдӣ пештар низ гуфта буд, ки созмони Ҳашди Шаъбӣ мавриди таваҷҷуҳи ҳукумати Ироқ аст. Ин кишвар имрӯз шоҳиди марҳилаи сохтмон пас аз таҳаққуқи раванди дифоъ аз ҳокимияти худ аст.
Вай илова кард: Мо ба роҳи тасвиби қонуни Ҳашди Шаъбӣ ҳамчун бахше аз сохтори нерӯҳои мусаллаҳи Ироқ идома медиҳем.
Your Comment