Амрико таҳримҳои дуввуми худро бар зидди Эрон васеъ мекунад

Ба гузориши агентии «Абна» бо иқтибос аз Рейтер, як манбаи огоҳ ба Рейтер гуфт, ки интизор меравад Вазорати хизанаи Амрико доираи таҳримҳои дуввумеро, ки метавонад бар ниҳодҳо ва кишварҳое, ки равобити тиҷоратии худро бо Эрон нигоҳ медоранд, татбиқ кунад, васеъ созад, дар ҳоле ки ҳукумати Трамп рӯзи душанбе ба دنбали афзоиши фишори иқтисодӣ бар Теҳрон аст.
Ин манбаъ, ки нахост номаш фош шавад, даъво кард: Ин амал бо ҳадафи ҳушдори ниҳоӣ ба кишварҳо барои қатъи равобити тиҷоратии худ бо Эрон ва кӯшиш барои анҷом додани низои тақрибан шашмоҳае, ки содироти энержиро дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ва халиҷи Форс халалдор кардааст, анҷом мешавад.
Интизор меравад Скотт Бессент, вазири хизанаи Амрико рӯзи душанбе дар як нишасти матбуотӣ тафсилоти бештари тадбирҳо бар зидди Эронро эълон кунад.
Ин манбаъ даъво кард: Бессент инчунин қасд дорад намуди умумитаре аз он чизе, ки ӯ маъракаи фишори иқтисодӣ бар зидди Эрон хондааст, пешниҳод кунад, ки ӯ ва Трамп онро «рӯзи D-и иқтисодӣ» тавсиф кардаанд ва барои кишварҳо равшан хоҳад кард, ки ё бояд дар паҳлӯи Амрико бошанд ё хатари қатъ шудани пайванди ширкатҳо ва ниҳодҳои калидии онҳо бо системаи молии асосёфта бар долларро қабул кунанд.
Your Comment