  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Аврупо

Голдман Сакс: Нархи газ дар Аврупо дар зимистон аз 100 евро мегузарад

24 Август 2026 - 18:24
News ID: 1856588
Source: ABNA
Голдман Сакс: Нархи газ дар Аврупо дар зимистон аз 100 евро мегузарад

Голдман Сакс пешбинӣ кард, ки нархи газ дар Аврупо барои таъмини захираҳои зимистона дар моҳи декабр аз 100 евро барои ҳар мегаватт-соат болотар меравад.

Ба гузориши мухбири «Абна» бо иқтибос аз Голдман Сакс, нархи гази табиӣ дар Аврупо эҳтимолан дар моҳи декабр бояд аз садди 100 евро (ба андозаи 117 доллар) барои ҳар мегаватт-соат гузарад, то захираҳои кофии ин нерӯи энержӣ барои гузаштани мавсими сармо таъмин шавад.

Саманта Дарт ва Лора Сир, таҳлилгарони Голдман Сакс, дар ёддошти таҳлилии ин муассиса эълом карданд, ки ҳатто афзоиши ахири нархи фьючерсҳои гази моҳи оянда дар бозори Ҳолланд барои ҷалби ҳаҷми кофии гази табиии моеъ (LNG) аз бозори Осиё кофӣ нахоҳад буд.

Бозори Ҳолланд ҳамчун марҷеъ ва меъёри асосии нархгузории гази табиӣ дар Аврупо шинохта мешавад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha