Голдман Сакс: Нархи газ дар Аврупо дар зимистон аз 100 евро мегузарад

Ба гузориши мухбири «Абна» бо иқтибос аз Голдман Сакс, нархи гази табиӣ дар Аврупо эҳтимолан дар моҳи декабр бояд аз садди 100 евро (ба андозаи 117 доллар) барои ҳар мегаватт-соат гузарад, то захираҳои кофии ин нерӯи энержӣ барои гузаштани мавсими сармо таъмин шавад.
Саманта Дарт ва Лора Сир, таҳлилгарони Голдман Сакс, дар ёддошти таҳлилии ин муассиса эълом карданд, ки ҳатто афзоиши ахири нархи фьючерсҳои гази моҳи оянда дар бозори Ҳолланд барои ҷалби ҳаҷми кофии гази табиии моеъ (LNG) аз бозори Осиё кофӣ нахоҳад буд.
Бозори Ҳолланд ҳамчун марҷеъ ва меъёри асосии нархгузории гази табиӣ дар Аврупо шинохта мешавад.
Your Comment