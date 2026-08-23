Резаӣ: Мо албатта дар усули ҷанг тағйирот хоҳем дошт

Ба гузориши агентсии «Меҳр», сардор Муҳсин Резаӣ, котиби Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ гуфт: «Дар равишҳои дифоии Эрон такомул рух додааст ва аз ҷанги таҳмилии дувум пайваста дар ҳоли такомули дифоӣ-сиёсӣ ҳастем. Эрони имрӯз Эрони пеш аз ҷанг нест; ин мавзӯъ дар бораи Амрикои пурдаъво низ садқ мекунад ва тасвири Амрикои сулҳхоҳ ва ороста дар зеҳни ҷавонони эронӣ иваз шудааст.»
Вай афзуд: «Дар муқобили тамоми ҷаҳон бо назари нав ба Эрон менигаранд. Пас аз чанд маротиба музокира ва бевафоии амрикоиҳо бояд дар рафтори дипломатии Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ҷаҳон ислоҳот анҷом дода шавад.»
Резаӣ таъкид кард: «Амрикоиҳо фикр мекарданд, ки метавонанд ҷанги Эронро дар чанд рӯз ба охир расонанд ва тамоми нафту гази Эрон ва минтақаро ба даст оранд. Тақрибан 1200 киштии нафткаш бемавқеъ шудаанд ва қариб беш аз 15 дарсади навигати ҷаҳонӣ аз тиҷорат хориҷ шудаанд. Хароҷоти нақлиёти киштиҳои нафткаш бештар шудааст.»
Вай идома дод: «Ҳиммати Трамп бо ҳамла ба Эрон рағбати мардуми ҷаҳонро ба бомби атом бештар кард, он ҳам вақте диданд, ки узвият дар Агентии Энергияи Атомӣ ва NPT барои пешгирӣ аз ҳамлаи Амрико таъсире надорад. Трамп ба ҷойи амнияти ҳастаӣ, ноамнии ҳастаӣ эҷод кардааст.»
Котиби Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ бо ишора ба узвияти Эрон дар поймони байналмилалӣ таъкид кард: «Эрон тамоми поймони байналмилалиро пазируфта, амал карда ва узви NPT шудааст ва ба бозрасиҳо розигӣ додааст. Эрон ягона кишварест, ки дар вафо ба қоидаҳои энергияи ҳастаӣ аз тамоми кишварҳо пештар аст.»
Вай идома дод: «Ҷаҳон пас аз таҷовизи низомии Амрико ба Эрон дид, ки агар бомби атом дошта бошад, аз садҳо F-35 муассиртар аст. Бол ва думи F-35 дар Эрон рехт ва кишварҳои арабӣ ба силоҳи амрикоӣ бовар надоранд. Миллати Амрико бо ҷанги Эрон мухолифанд ва аз артиш ва давлати Амрико дастгирӣ намекунанд. Дар Эрон аммо миллат ва давлат муттаҳид дар паси неруҳои мусаллаҳ ҳастанд.»
Вай афзуд: «Ба тамоми кишварҳои атроф мегӯем, ки дар ҷанги иқтисодӣ бо Амрико шарик нашаванд, вагарна онҳоро душман меҳисобем. Ба дунболи густариши ҷанг нестем, аммо агар кишварҳои атрофи Эрон дар ҷанги иқтисодӣ бо амрикоиҳо ҳамроҳӣ кунанд, манфиатҳои онҳоро мезанем.»
Your Comment