Ал-Ҷазира: Дар бораи таъсиргузории фишори иқтисодӣ ба Эрон шубҳа вуҷуд дорад

Ба гузориши агентсии «Абно», Иҳоб ал-Абсӣ, мухбири «Ал-Ҷазира» дар Вашингтон, таъкид кард, ки ҳукумати Амрико сақфи талабҳои худро дар бораи таҳримҳои Эрон баланд бардоштааст ва умед дорад, ки муҳосираи баҳрӣ дар канори фишори иқтисодӣ боиси он шавад, ки Теҳрон ба қабули як созишнома рӯй оварад.
Вай илова кард: «Ин дар ҳолест, ки дар Амрико дар бораи миқдори таъсиргузории ин сиёсат шубҳа вуҷуд дорад, бахусус он ки Эрон бо Чин ҳамчун бузургтарин шарики тиҷоратӣ ва воридкунандаи нафт робитаҳои иқтисодии махсус дорад.»
Мухбири «Ал-Ҷазира» тасреҳ кард: «Дар Амрико саволҳое дар бораи он ки оё таҳримҳои мазкур низомҳои молии Чинро низ дар бар мегирад ё не, матраҳ шудааст.»
Қаблан рӯзномаи «Раи ал-Яум» дар ин бора навишта буд, ки Эрон наздик ба панҷ даҳа таҷрибаи муқобила бо таҳримҳо дорад ва тавассути робитаҳои иқтисодӣ бо Чин ва Русия ва шабакаҳои молию тиҷоратии ҷойгузин метавонад қисмате аз фишорҳоро бетаъсир кунад. Таҳримҳо метавонанд хароҷоти ҷаҳониро, бахусус дар бозори энержӣ ва гулугоҳи Ҳурмуз, афзоиш диҳанд.
Your Comment