Маъарив эътироф кард: Хароҷоти артиши Исроил сарсамовар шудааст

Ба гузориши агентсии «Абно», рӯзномаи ибрӣ-забони Маъарив эътироф кард, ки неруи ҳавоии артиши режими сиёнистӣ дар се соли гузашта ба андозаи 9 сол ҳамлаҳои ҳавоӣ анҷом додааст. Танкҳо, интиқолдиҳандагони касбӣ ва худравҳои зиреҳпӯш низ таҷҳизоти зиёдеро истифода бурданд ва миқдори муҳимити истифодашуда аз ҷониби артиши сиёнистӣ ба миқдори муҳимити истифодашуда дар 30 соли пеш аз ҷанг баробар аст.
Бар асоси ин гузориш, фарсудашавии неруи инсонӣ дар артиши режими сиёнистӣ низ як мушкили бузург барои ин режим ба шумор меравад. Ҳалокати 1138 нафар низомӣ, маҷрӯҳ шудани 11 ҳазор низомӣ бо захмҳои ҷисмонӣ ва мушкилоти рӯҳӣ, ҳамчунин баровардҳои анҷомдода оид ба афзоиши шумораи беморони рӯҳӣ дар артиши сиёнистӣ дар солҳои оянда танҳо як қисми омори расмии эълоншуда мебошад.
Дар ин гузориш омадааст, ки нишонаҳои фарсудашавӣ дар неруҳои артиши режими сиёнистӣ комлан ошкор шудааст, ба тавре ки баъзе аз афсарони моҳир ба ҷустуҷӯи шуғл ва мансабҳои осонтар ё бознишастӣ ҳастанд.
Дар ҳоли ҳозир артиши сиёнистӣ ба таври рӯзона аз 53 ҳазор неруи захиравӣ истифода мекунад. Хароҷоти як моҳи истифода аз неруҳои захиравӣ дар соли гузашта тақрибан 2.1 миллиард шекел, ба андозаи 703 миллион доллар буда, ки ба арзиши ҳафт ҳавопаймои ҷангии F-35 ё 70 адад танки Меркава баробар аст.
Your Comment