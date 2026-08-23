Идомаи вайрон кардани оташбас дар Лубнон; Режими Исроил чанд минтақаро ҳадаф қарор дод

Ба гузориши агентсии «Абно» ба нақл аз шабакаи «Ал-Маядин», мухбири ин шабака эълом кард, ки артиши режими Исроил як таркишро дар атрофи шаҳраки «Ал-Қантра» дар ҷануби Лубнон анҷом додааст.
Бар асоси ин гузориш, тӯпхонаи артиши режими Исроил низ атрофи минтақаи «Мартафаъ ад-Дабша» дар ҷануби Лубнонро ҳадафи ҳамла қарор додааст.
Ин шабака инчунин аз ҳамлаи ҳавоии Исроил ба шаҳраки «Ал-Мансурӣ» хабар дод.
Бар асоси гузориши ин шабака, атрофи шаҳраки «Сарбин» дар ҷануби Лубнон низ ҳадафи ҳамлаи сиёнистҳо қарор гирифтааст.
Ҳамчунин ин шабака эълом кард, ки артиши режими Исроил ду таркишро дар шаҳракҳои «Ҳадаса» ва «Ат-Тайба» дар ҷануби Лубнон анҷом додааст.
Идомаи ҳамлаҳои режими Исроил ба ҷануби Лубнон
Расонаҳои лубнонӣ аз идомаи ҳамлаҳои артиши режими Исроил ба минтақаҳои гуногуни ҷануби Лубнон хабар доданд ва эълом карданд, ки ҷангандаҳо ва тӯпхонаи ин режим атрофи баландиҳои «Ад-Дабша» ва «Алӣ ат-Тоҳир»-ро ҳадаф қарор додаанд.
Манбаъҳои хабарӣ эълом карданд, ки атрофи баландиҳои «Ад-Дабша» дар минтақаи «Дуҳа Кафрраман» дар ҷануби Лубнон бори дигар ҳадафи ҳамлаи сиёнистҳо қарор гирифтааст.
Your Comment