Даъвои вазири энержии Амрико: Истеҳсоли нафту газро ба баландтарин сатҳ расонидем

Ба гузориши агентсии «Абно» ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», Крис Райт, вазири энержии Амрико, эълом кард, ки кишвараш истеҳсоли нафту газро ба ҳадди аксар расонидааст ва акнун бузургтарин истеҳсолкунандаи нафту газ дар ҷаҳон ба шумор меравад.
Вай гуфт: «Мо истеҳсолро ба баландтарин сатҳ расонидем ва ҳамин мавзӯъ боиси он шуд, ки Амрико ба бузургтарин истеҳсолкунандаи нафту газ дар ҷаҳон табдил ёбад.»
Райт, аммо, ба миқдори истеҳсоли нафту гази кишвараш ҳеҷ ишорае накардааст, аммо дар инфографӣ, ки дар сомонаи Вазорати энержии Амрико дар давраи дуюми Доналд Трамп дида мешавад, истеҳсоли моҳонаи 24 миллион бочка нафт дида мешавад, ки ба даъвои ин торнома, аз маҷмӯи истеҳсоли Арабистони Саудӣ (10.9 миллион бочка) ва Русия (10.5 миллион) бочка бештар аст.
Your Comment