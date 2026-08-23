Аксиос: Бозори ҷаҳонии нафт дигар ба постҳои Трамп аҳамият намедиҳад

Ба гузориши агентсии «Абно», пойгоҳи амрикоии Аксиос хабар дод, ки таъсири постҳои Доналд Трамп, президенти ин кишвар, ба нархи нафт бо мурури замон нисбат ба ҳафтаҳои нахустини ҷанги Эрон коҳиш ёфтааст.
Бар асоси ин гузориш, Трамп аз 28 феврал то 19 август 269 пост дар фазои маҷозӣ интишор кардааст, ки ба Эрон ё гулугоҳи Ҳурмуз ишора дорад.
Дар ин гузориш ба нақл аз Бен Каҳил, таҳлилгари барҷастаи масъалаҳои марбут ба нафт омадааст, ки ҳафтаҳои нахустини ҷанги Эрон шоҳиди холигии иттилоотӣ ва тардид дар бораи сиёсати Амрико ва ҳадафҳои Вашингтон будем, ки боиси он мегардид, ки бозорҳои ҷаҳонӣ беш аз андоза ба постҳои Трамп вокуниш нишон диҳанд. Ин дар ҳолест, ки бозорҳои ҷаҳонӣ аз чанд моҳ пеш дигар ба постҳои Трамп аҳамият намедиҳанд, зеро медонанд, ки ифодагари воқеият нест. Бисёре аз суханони Трамп дар бораи гулугоҳи Ҳурмуз ва ҳадафҳои ҷанг амалан бо ҳаҷми нафте, ки аз ин гузаргоҳи обӣ мегузарад, иртиботе надорад.
Вай илова кард: «Кохи Сафед дар 2 моҳи нахустини ҷанг то андозаи зиёд тавонист фазои расонаро ба даст гирад ва монеъи афзоиши нархи нафт гардад, аммо ин таъсиргузорӣ бо мурури замон коҳиш ёфт.»
Your Comment