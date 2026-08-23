Идомаи хаёлотҳои раиси ҷумҳури Амрико дар бораи моликияти гулугоҳи Ҳурмуз

Ба гузориши агентсии «Абно» ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар даъвое дубора, ки ифодагари орзуи пешинаи ӯ барои назорати гулугоҳи Ҳурмуз мебошад, даъво кард: «Мо беш аз 1000 киштиро дар гулугоҳи Ҳурмуз эскорт кардем.»
Даъвои Трамп дар ҳоле баён мешавад, ки мувофиқи гузориши додаҳои ширкатҳои ҳаракати баҳрӣ, ҳаракат дар гулугоҳи Ҳурмуз ба камтар аз 4% миқдори пеш аз таҷовузи Амрико ба Эрон дар моҳи марти соли гузашта расидааст.
Вай инчунин дар амали хеле бадахлоқона ва тавсеъаталабона, аксеро дар саҳифаи расмии худ дар Truth Social ба мубодила гузошт, ки дар он навишта шуда буд: «Гулугоҳи Ҳурмуз, қаламрави нави Амрико аст.»
Your Comment