Бақоӣ: Ҷанги иқтисодии Амрико бар зидди Эрон эълони ҷанг ба ҳамаи давлатҳо аст

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», Исмоил Бақоӣ, сахангӯи Вазорати умури хориҷа, дар посух ба эълони таҳримҳои нави иқтисодӣ бар зидди Эрон дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Эълони таҳримҳои нави иқтисодии Амрико бар зидди Эрон хеле фаротар аз идомаи "ҷанги иқтисодии" ғайриқонунии бар зидди як кишвари воҳид аст».
Вай афзуд: «Ин амал ба маънои кӯшиш барои татбиқи ҳокимияти фаромирзии Амрико бар ҳамаи давлатҳои мустақили узви Созмони Милали Муттаҳид мебошад. Ҳеҷ давлате ҳақ надорад бонкҳо, ширкатҳо ё фурудгоҳҳои хориҷиро - ки ҳар яке дар зери салоҳияти инҳисории ҳокимияти худ қарор доранд - маҷбур созад, ки аз тиҷорати қонунии бо кишвари сеюм худдорӣ намоянд».
Бақоӣ идома дод: «Чунин таҳримҳои дуюмдараҷа ҳеҷ асосе дар ҳуқуқи байналмилалӣ надоранд. Ин таҳримҳо принсипи асосии баробарии ҳокимиятҳоро, ки дар банди 1 моддаи 2 Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид собит шудааст, вайрон мекунанд ва манъи урфии дахолат дар корҳои дохилии давлатҳоро, ки Дивони байналмилалии додгустарӣ дар парвандаи Никарагуа тасдиқ кардааст, зери по мегузоранд».
Сахангӯи Вазорати хориҷа афзуд: «Тарсонезии иқтисодӣ, ки ҳадафи он маҷбур сохтани як давлати мустақил ба тағйири интихоби сиёсатҳои қонунии худ бошад, ҷиноят ва амали ғайриқонунии байналмилалӣ мебошад. Вақте ки ин таҳримҳо бо муҳосираи баҳрӣ ҳамроҳ мешавад, ки худаш мисоли амали таҷовузкорист, ҳокимияти дигар давлатҳоро ба чизе муваққатӣ ва вобаста ба ирода ва ҳаваси қудрати дигар паст мекунад. Итоат ба чунин тарсонезии ошкор барои ҳеҷ давлате масуният намеоварад, балки фақат ба маънои афзалият додан ба ҳокимияти бегона ва эътирофи тасарруфи як тарафи хориҷӣ бар фаъолиятҳои қонунии бонкҳо, ширкатҳои иқтисодӣ ва фурудгоҳҳои кишварҳои дигар хоҳад буд».
Вай таъкид кард: «Натиҷаи ниҳоии ин вазъият фарсоиши пурраи ҳокимияти миллӣ ҳамчун принсипи асосии низоми муносибатҳои байнидавлатӣ дар асоси Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид хоҳад буд ва муқаддимаи бозгашти фоҷиабори ба мустамликаи бараҳна ва пурра мебошад».
Your Comment