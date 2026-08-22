Муҳосираи баҳрии Арабистони Саудӣ идома дорад; кам шудани трафики танкерҳо дар бандари Янбу

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», нашрияи ихтисосии «Ллойдс Лист», ки дар соҳаи додаҳои баҳрӣ фаъолият мекунад, хабар дод, ки дар пайи муҳосираи баҳрии Риёз аз ҷониби Яман, истиқрори танкерҳо дар бандари Янбуи Арабистони Саудӣ коҳиш ёфтааст .
Ин нашрия қаблан низ хабар дода буд, ки на камтар аз 11 танкер дар наздикии бандари Янбуи Арабистони Саудӣ, пас аз эълони муҳосираи баҳрӣ аз ҷониби Яман, системаҳои пайгирии худро хомӯш карданд .
«Ллойдс Лист» минбаъд ҳушдор дод, ки ихтилол дар масири содироти нафти Арабистони Саудӣ тавассути Баҳри Сурх, ин кишварро бо хатари истифодаи масирҳои дарозтар ва пурхарҷтар барои содироти нафт рӯ ба рӯ хоҳад кард .
Your Comment