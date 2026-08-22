Ансарулло: Қобилияти низомии бумӣ, истиқлоли Яманро ба бор меорад

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна» бо истинод ба «Ал-Масира», Муҳаммад ал-Фарраҳ, узви бюрои сиёсии «Ансарулло»-и Яман гуфт, ки фосила байни Санъо ва Риёз дар соҳаи саноати низомӣ хеле зиёд аст. Вай таъкид кард, ки муқоиса байни ин ду тараф набояд бо ҳаҷми шартномаҳои хариди силоҳ чен карда шавад, балки меъёри асосӣ дараҷаи қобилият дар истеҳсол, нигоҳдорӣ ва рушди қудрати низомӣ бо қарори миллии мустақил мебошад.
Ал-Фарраҳ дар твитҳо дар платформаи «X» навишт, ки Арабистони Саудӣ то ҳадди зиёд ба воридоти силоҳ ва системаҳои низомӣ аз хориҷа вобаста аст, дар ҳоле ки Санъо ба рушди қобилиятҳои худ дар соҳаи сохтмон ва истеҳсоли дохилӣ тамаркуз дорад.
Вай илова кард, ки рушди бумии қобилиятҳои низомӣ ба Санъо қудрати бештар барои бархӯрд бо ниёзҳои ҷанг ва баланд бардоштани воситаҳои низомӣ мувофиқи шароити майдонӣ медиҳад ва онҳоро аз вобастагӣ ба шартномаҳои аслиҳаи хориҷӣ ё қарорҳои марбут ба таъминкунандагони силоҳ бениёз мекунад.
Ал-Фарраҳ дар идомаи суханонаш дар бораи сафарбарии нерӯҳои вобаста ба душмани саудӣ, аз яманиҳо хоҳиш кард, ки дар канори Риёз ба ҷанг надароянд. Вай таъкид кард, ки идомаи ин раванд, ҳадафҳои қудратҳоеро таъмин мекунад, ки дар кори Яман дахолат карда ва барои нигоҳ доштани кишвар дар ҳолати низоъ ва фарсудагӣ кӯшиш мекунанд.
Вай таъкид кард, ки рӯдарӯӣ бояд бо касе бошад, ки яманиҳо ӯро душмани кишварашон медонанд ва аз касоне, ки дар лагерҳои вобаста ба душмани саудӣ ҷалб шудаанд, хоҳиш кард, ки силоҳи худро ба сӯи яманиҳо равон накунанд.
Ал-Фарраҳ расонаҳои ҳамсоя бо саудиҳоро ба таҳриф кардани воқеият дар ивази гирифтани пул муттаҳим карда, илова кард, ки касоне, ки дар ин масир фаъолият мекунанд, ҳадафашон интиқоли воқеиятҳо ё тасдиқи мустақили иттилоот нест.
Your Comment