Сарлашкар Абдуллоҳӣ: Посохи Эрон ба таҳдидҳои нави душман вайронкунанда аст

Ба гузориши хабаргузории «Абно», роҳбари Ситоди Калли Нерӯҳои Мусаллаҳ дар пайоме ба сарпарасти муваққати Вазорати дифоъ ба муносибати 31 август – Рӯзи саноати дифоъ – гуфт: «Ҳар гуна хатои ҳисобкунӣ ва таҳдидҳои муқаррарӣ ва нави душманон бо посохи инқилобӣ, кӯбонда, пушаймонкунанда ва вайронкунанда мувоҷеҳ хоҳанд шуд».
21 Август 2026 - 22:47
News ID: 1855260
Source: ABNA
Роҳбари Ситоди Калли Нерӯҳои Мусаллаҳи Эрон дар пайоме ба сарпарасти муваққати Вазорати дифоъ гуфт: «Ҳар гуна хатои ҳисобкунӣ ва таҳдидҳои муқаррарӣ ва нави душманон бо посохи инқилобӣ, кӯбонда, пушаймонкунанда ва вайронкунанда рӯбарӯ хоҳад шуд».
Your Comment