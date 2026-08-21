  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Сарлашкар Абдуллоҳӣ: Посохи Эрон ба таҳдидҳои нави душман вайронкунанда аст

21 Август 2026 - 22:47
News ID: 1855260
Source: ABNA
Сарлашкар Абдуллоҳӣ: Посохи Эрон ба таҳдидҳои нави душман вайронкунанда аст

Роҳбари Ситоди Калли Нерӯҳои Мусаллаҳи Эрон дар пайоме ба сарпарасти муваққати Вазорати дифоъ гуфт: «Ҳар гуна хатои ҳисобкунӣ ва таҳдидҳои муқаррарӣ ва нави душманон бо посохи инқилобӣ, кӯбонда, пушаймонкунанда ва вайронкунанда рӯбарӯ хоҳад шуд».

Ба гузориши хабаргузории «Абно», роҳбари Ситоди Калли Нерӯҳои Мусаллаҳ дар пайоме ба сарпарасти муваққати Вазорати дифоъ ба муносибати 31 август – Рӯзи саноати дифоъ – гуфт: «Ҳар гуна хатои ҳисобкунӣ ва таҳдидҳои муқаррарӣ ва нави душманон бо посохи инқилобӣ, кӯбонда, пушаймонкунанда ва вайронкунанда мувоҷеҳ хоҳанд шуд».

Your Comment

You are replying to: .
captcha