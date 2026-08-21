Ҳизбуллоҳ: Корномаи ҳукумати Амрико хунолуд ва ҷинояткор аст

Ба гузориши хабаргузории «Абно» ба нақл аз «Ал-Маядин», Муқовимати исломии Лубнон Ҳизбуллоҳ бо эътибори баёнияе бо лаҳни шадид, ба амали душманонаи Вазорати хизинадории Амрико дар татбиқи таҳримҳои нав бар зидди ин ҷунбиш посух дод.
Дар баёнияи Ҳизбуллоҳ омадааст: «Даъвои ҳукумати Амрико дар бораи он ки Ҳизбуллоҳ зери назорати Нерӯи Қудси Сепоҳи Посдорони Инқилоби исломии Эрон қарор дорад, баҳонае барои дубора дар рӯйхати таҳрим қарор додани Ҳизбуллоҳ аст. Ин амал қисме аз маҷмӯи сиёсатҳои маъмуриятҳои Амрико барои ҳадаф қарор додан, муҳосира ва фишор овардан ба муқовимат, заминаи иҷтимоӣ ва ҳомиёни он мебошад».
Ҳизбуллоҳ илова кард: «Таҳримҳои нави Амрико бо ҳадафи ҳифзи амнияти душман, устуворсозии ишғол дар ҷануби Лубнон ва ҳамвор кардани роҳ барои иҷрои лоиҳаҳои тавсеъахоҳонаи он гузошта шудаанд. Ин амал тасдиқ мекунад, ки ҳукумати Амрико, ки ба истифодаи таҳримҳо барои таҳмили ҳукмронии худ одат кардааст, тоҷикон аз мавқеи васият бо Лубнон рафтор мекунад. Ҳукумати Амрико дар талош аст, то мардуми Лубнонро муҳосира, Лубнонро аз манбаъҳои қудрати худ маҳрум ва барои эҷоди нооромии дохилӣ кӯшиш кунад».
Your Comment