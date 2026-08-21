Тоҷикистон дархости воридоти маҳсулоти нафтиро аз Эрон матраҳ кард

Ба гузориши хабаргузории «Абно» ба нақл аз хабаргузории «Рейтер», Вазорати нақлиёти Тоҷикистон эълом кард, ки ин кишвари Осиёи Марказӣ, бо назардошти он ки таъминкунандаи анъанавиаш – Русия – акнун худаш бо норасоии сӯзишворӣ даст ба гиребон аст, дархости воридоти 2.5 миллион тонн нафт ва маҳсулоти нафтиро аз Эрон матраҳ кардааст.
Ин вазорат дар баёнияе дар вебгоҳи худ эълом кард, ки Тоҷикистон хостори 2.55 миллион тонн сӯзишворӣ, аз ҷумла 2 миллион тонн нафти хом, 150 ҳазор тонн бензин, 300 ҳазор тонн газойл ва 100 ҳазор тонн сӯзишвории ҳавопаймо (керосин) шудааст.
Ба гузориши Рейтер, Тоҷикистон ба таври анъанавӣ то 80 дарсади маҳсулоти нафтии худро аз Русия таъмин мекард, аммо ин кишвари форсизабон, пайвандҳои фарҳангӣ ва забонии наздике низ бо Эрон дорад.
Дар ин баёния, бозори вақтии муайян барои анҷом додани ин борҳо эълон нашудааст. Русия дар моҳҳои охир ва ҳамзамон бо ҳамлаҳои бесарнишини Украина ба палатишгоҳҳои нафти ин кишвар, бо норасоии сӯзишворӣ рӯ ба рӯ шудааст. Русия барои устувор кардани бозори дохилии сӯзишворӣ, мамнӯъиятҳое барои содироти газойл, бензин ва сӯзишвории ҳавопаймо (керосин) амалӣ кардааст.
Your Comment