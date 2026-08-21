Кӯшиши Трамп барои нигоҳ доштани ҷойгоҳи ҷумҳурихоҳон дар Конгресс бо ваъдаи «гӯшти гов»

Ба гузориши хабаргузории «Абно», «Доналд Трамп» раиси ҷумҳурии Амрико имрӯз ҷумъа дар кӯшиш барои ҷуброни қисмате аз норозигиҳои васеъ дар кишвараш ба сабаби тавоҷути пурхароҷ ба хоки Эрон, бо интишори паёме дар расонаи иҷтимоии хеш бо номи «Трут Сосиал» навишт: «Имрӯз тавофуқеро ниҳоӣ кардам, ки ба таври назаррас нархи гӯшти чархшударо барои оилаҳои коргари амрикоӣ паст мекунад».
Раиси ҷумҳурии Амрико, ки мекӯшад курсӣҳои ҷумҳурихоҳонро дар интихоботи ояндаи Конгресс нигоҳ дорад, чунин ваъда дод: «Ҳамон тавре ки ҳама медонанд, дар давраи раёсати ҷумҳурии Байден, нархи гӯшти гов бо суръаттарин нишон афзуд ва шумори чорвои Амрико ба пасттарин сатҳ дар давраи муосир расид. Дар ҳоле ки барои барқарорсозии рамаҳо ва дастгирӣ аз чорводорон кӯшиш мекунем, Амрико дар 90 рӯзи оянда иҷозати воридоти то 300 ҳазор тонн маҳсулоти зарурӣ барои гӯшти чархшударо бе андози иловагӣ берун аз саҳмия хоҳад дод».
«Доналд Трамп» даъво кард: «Мо таъҳид гирифтаем, ки ин гӯшт бо 25 дарсад камтар аз нархи кунунии бозор ба фурӯш расад. Ин тавофуқ боиси паст шудани нархҳо барои амрикоиҳо мешавад ва ҳамзамон фурсати афзоиши дубораи рамаи бузурги чорвои Амрикоро фароҳам мекунад».
Your Comment