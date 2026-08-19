Ҳушдори раиси Ситоди генералии Қувваҳои мусаллаҳ дар бораи кумак ба артиши Амрикои мутаҷовиз

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии «Абна», генерал-лейтенант Алӣ Абдуллоҳӣ, раиси Ситоди генералии Қувваҳои мусаллаҳ, дар ҳисоби корбарии худ дар фазои маҷозӣ дар ҳушдоре ба кишварҳои минтақа дар бораи кумак ба артиши Амрикои мутаҷовиз навишт: «Кишварҳои ҳошияи ҷанубии Халиҷи Форс, ки бо нашри баёнияҳои гуногун эълон мекунанд, ки ба Амрико иҷозати истифодаи сарзаминҳояшонро бар зидди Эрон намедиҳанд, бояд бидонанд, ки чизе аз чашми мо пинҳон намемонад.»
Дар идомаи ин паём омадааст: «Ин андоза ҳавопаймои низомӣ, хусусан ҳавопаймои сӯзишрасон, дар пойгоҳҳои минтақавӣ бидуни огоҳии кишварҳои мезбон душвор ба назар мерасад.»
Раиси Ситоди генералии Қувваҳои мусаллаҳ дар паёми худ илова кардааст: «Ҳушдор медиҳем, ки ҳар гуна кумак ва мусоидат ба артиши Амрикои мутаҷовиз ба маънои ширкат бо нерӯҳои низомии Амрикост.»
Your Comment