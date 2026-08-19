Даъвои рӯзномаи Financial Times дар бораи васеъ кардани банки ҳадафҳои Эрон

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии «Абна», рӯзномаи Financial Times ба нақл аз манобеи эронӣ даъво кардааст, ки Теҳрон дар сурати шиддат ёфтани танишҳо ва аз сар гирифтани ҷанг аз ҷониби Трамп, ҳадаф қарор додани мавзеъҳои низомии Амрико дар Аврупоро баррасӣ кардааст.
Бар асоси ин гузориш, Эрон имконияти ҳадаф қарор додани мавзеъҳои Амрико дар кишварҳои ҷанубу шарқи Аврупо, ба монанди Булғористон, баррасӣ кардааст, зеро ин кишвар ба истифодаи пойгоҳи ҳавоии худ аз тарафи ҳавопаймоҳои сӯзишрасони амрикоӣ мувофиқат кардааст.
Дар ин гузориш даъво шудааст, ки Кипр низ аз ҳадафҳои эҳтимолӣ барои вокуниш ба таҷовузҳои Амрико ба шумор меравад. Инчунин, Эрон ба таври алоҳида ҳадаф қарор додани кабелҳои нахи нурӣ дар зери об дар тангаҳои Ҳурмузро баррасӣ кардааст.
Financial Times илова кардааст, ки миқдор ва шиддати вокуниши Эрон ба рафтори Амрико вобаста аст. Ҳамлаи Эрон ба пойгоҳи Амрико дар Урдун дар моҳи июли соли гузашта дақиқтарин ҳамлаи дурбуди ин кишвар ба шумор меравад ва қувваи Эронро барои ҳадаф қарор додани мавзеъҳои гуногун дар масофаҳои дуртар исбот кардааст. Ин ҳамла инчунин як паём ба Аврупо буд, ки мушақҳо метавонанд ба ин қитъа низ бирасанд ва Аврупо бояд дар мавқеъгирии худ дар бораи таҷовуз ба Эрон эҳтиёт бошад.
Your Comment