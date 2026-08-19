Қолибоф: Бо шиддат бахшидани фишор наметавонед аз Эрон имтиёз бигиред

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии «Абна», раиси Маҷлиси Шурои Исломӣ дар паёме ба забони англисӣ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Амрикоиҳо фикр мекунанд, ки бо фишори бештар ба Эрон метавонанд имтиёзҳое ба даст оранд, ки ҳаргиз қисмате аз матни тафоҳум набудааст.»
Вай илова кард: «Бессент (вазири хотима) ва Ҳегсет (вазири ҷанг) аслан ба ин корҳо намерасанд. Интизор набошед, ки ин дастаи маскарабозон муъҷиза кунанд ва мисли ҷодугарон ногаҳон харгӯше аз кулоҳашон бароранд ва шуморо аз буҳроне, ки худатон ба вуҷуд овардаед, раҳо кунанд.»
Your Comment