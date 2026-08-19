Шавлии Нетанёҳу аз амали Амрико бар зидди Додгоҳи ҷиноятии байналмилалӣ

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии «Абна» ба нақл аз RT, Бениёмин Нетанёҳу, сарвазири режими сионистӣ, аз амали Амрико дар таҳрими Томоко Акане, раиси Додгоҳи ҷиноятии байналмилалӣ ва Карим Хон, прокурори калони он истиқбол карда ва ин ниҳодро «дурӯғин» тавсиф намуд.
Вай даъво кард, ки додгоҳи мазкур ба як созмони дурӯғин табдил ёфтааст, ки сӯистифодаи қудратро дар паси қонунҳои байналмилалӣ пинҳон мекунад, ки ин боиси нобуд шудани асосҳои адолат мегардад.
Дирӯз Вазорати хотимаи Амрико эълон кард, ки ин таҳримҳоро амалӣ кардааст.
Ин амали Амрико пас аз он анҷом мешавад, ки додгоҳи мазкур дар ноябри соли 2024 ҳукми дастгири байналмилалии Нетанёҳу ва вазири ҷанги собиқи режими сионистиро ба иттиҳоми содир намудани ҷиноятҳо бар зидди башарият дар навори Ғазза содир кард.
Дар феврали соли 2025, Трамп низ амр дод, ки ба сабаби амалҳои ин додгоҳ бар зидди Амрико ва режими сионистӣ таҳримҳо ҷорӣ карда шаванд.
Your Comment