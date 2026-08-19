Таҳлилгари амрикоӣ: Зимистони сахт дар интизори Аврупост

Ба гузориши агентҳои хабаррасонии «Абна» ба нақл аз RT, Пол Крейг Робертс, таҳлилгари сиёсӣ ва иқтисодии амрикоӣ таъкид кард, ки сабаби майли Аврупо барои аз сар гирифтани музокираҳо бо Русия ба нарасии захираҳои сӯзишвории ин кишварҳо ҳамзамон бо наздик шудани фасли сармо бармегардад.
Вай илова кард: «Аврупоиҳо медонанд, ки тобистон ба охир наздик аст ва баъд аз тирамоҳ бо зимистони сахт рӯ ба рӯ хоҳанд шуд. Ин дар ҳолест, ки захираҳои кофии сӯзишворӣ барои мубориза бо ин марҳила дар ихтиёри онҳо нест. Ба ҳамин сабаб ба дунболи бекор кардани таҳримҳои Амрико бар зидди нафти Русия ҳастанд.»
Робертс таъкид кард: «Ин буҳрон танҳо ба бахши энергия маҳдуд намешавад, балки саноати Олмонро низ дар бар мегирад. Бахши саноатии Олмон дар як моҳ 30 ҳазор ҷойи корро аз даст медиҳад, ки нигаронкунанда аст. Ин бахш ба мисли сутуни муҳраи иқтисоди Аврупо ба шумор меравад ва фарорезии он ба маънои нобудии тамоми Аврупост.»
Your Comment