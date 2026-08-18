Арағчӣ: Дӯстони курди мо дар баробари ҳиллаҳои парчами дурӯғин ҳушёр бошанд

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Ҳеҷ чиз ҳамлаи беақлона ба дафтари сарвазир Барзониро баҳрабор намекунад. Дӯстони курди мо дар баробари ҳиллаҳои парчами дурӯғин, ки бо ҳадафи ба вуҷуд овардани ихтилоф байни ҳамсоягон тарҳрезӣ мешаванд, ҳушёр бошанд.»
Вай илова кард: «Мо дар муқобили Саддам ва ДОИШ (Исломии Ироқ ва Шом) аз дӯстони курди худ дастгирӣ кардем ва аз амнияте, ки онҳо дар сарҳади мо фароҳам меоранд, сипосгузорем.»
Your Comment