  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Арағчӣ: Дӯстони курди мо дар баробари ҳиллаҳои парчами дурӯғин ҳушёр бошанд

18 Август 2026 - 12:26
News ID: 1853939
Source: ABNA
Арағчӣ: Дӯстони курди мо дар баробари ҳиллаҳои парчами дурӯғин ҳушёр бошанд

Вазири корҳои хориҷӣ дар посух ба хабари ҳамлаи беақлона ба дафтари сарвазир Барзонӣ таъкид кард: «Дӯстони курди мо дар баробари ҳиллаҳои парчами дурӯғин, ки бо ҳадафи ба вуҷуд овардани ихтилоф байни ҳамсоягон тарҳрезӣ мешаванд, ҳушёр бошанд.»

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Ҳеҷ чиз ҳамлаи беақлона ба дафтари сарвазир Барзониро баҳрабор намекунад. Дӯстони курди мо дар баробари ҳиллаҳои парчами дурӯғин, ки бо ҳадафи ба вуҷуд овардани ихтилоф байни ҳамсоягон тарҳрезӣ мешаванд, ҳушёр бошанд.»

Вай илова кард: «Мо дар муқобили Саддам ва ДОИШ (Исломии Ироқ ва Шом) аз дӯстони курди худ дастгирӣ кардем ва аз амнияте, ки онҳо дар сарҳади мо фароҳам меоранд, сипосгузорем.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha