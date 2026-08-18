Рақиби Нетаняху дар интихоботи Кнессет: Қатар душмани Исроил аст

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно», Нафталӣ Беннет, сарвазири пешини режими сионистӣ, ки рақиби Бинёмин Нетаняху, сарвазири кунунӣ, дар интихоботи ояндаи сарзаминҳои ишғолӣ мебошад, гуфт: «Қатар кишвари мураккаб ё манфӣ нест, балки душман аст. Ҳар касе, ки нафаҳмад, ки Қатар душман аст, наметавонад Исроилро роҳбарӣ кунад.»
Вай илова кард: «Ниҳодҳои амниятӣ ба кабинети Исроил дар бораи хатари ҳаросноки нуфузи Қатар ҳушдор медиҳанд ва муомилоти амниятӣ бо ин кишварро қатъ мекунанд, аммо роҳбарии сиёсӣ дар Тел-Авив ҳанӯз дар муқобили хатари ин саратони яҳудситез, ки ба мо зарар мерасонад, чашм пӯшидааст.»
Рақиби интихоботии Нетаняху гуфт: «Дар кабинети оянда, мо Қатарро кишвари душман эълон хоҳем кард ва ин саратонро, ки метастазҳои худро ба қисматҳои гуногуни Исроил фиристода ва ҳатто ба дафтари сарвазирӣ расидааст, аз миёни худ берун хоҳем ронд.»
Бо вуҷуди даъвои Беннет дар бораи наздикии Қатар ба кабинети Нетаняху, Дуҳо бо гурӯҳҳои муқовимати Фаластин, аз ҷумла ҲАМАС, робитаҳои наздик дорад.
Your Comment