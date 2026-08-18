Эътирофи рӯзномаи ибрӣ ба мавҷи васеи фирор аз сарзаминҳои ишғолӣ

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно» ба нақл аз Алҷазира, дар ҳоле ки сарвазири режими сионистӣ ба «дастовардҳои худ» дар минтақа ифтихор мекунад, омори муҳоҷирати сионистҳо аз сарзаминҳои ишғолӣ воқеияти дигареро баён мекунад; бӯҳрони шадиди дохилӣ ҳамзамон бо шиддат гирифтани ҷангҳо дар ҷабҳаҳои гуногун.
Рӯзномаи ибрӣ «Маорив» хабар дод, ки омори интишорёфта аз сӯи маркази тадқиқоти парлумони режими сионистӣ нишон медиҳад, ки шумори сионистҳои баргашта ба сарзаминҳои ишғолӣ дар тӯли солҳои охир 53% коҳиш ёфтааст.
Бар асоси ин гузориш, садҳо ҳазор сионист сарзаминҳои ишғолиро тарк карда ва ба ин минтақа барнагаштаанд. Ин раванди фирор аз сарзаминҳои ишғолӣ аз соли 2023 оғоз шудааст.
Дар ин гузориш омадааст, ки қабули қарор дар бораи бозгашт ба сарзаминҳои ишғолӣ дар сояи мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ душвор аст. Онҳое, ки бармегарданд, наметавонанд ба осонӣ кор бо маоши мувофиқ пайдо кунанд ва раванди муттаҳидсозии вазъи ҳамсари ғайриисроилӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ то ҳафт сол давом мекунад.
Your Comment