Нархи боркашонии баҳрӣ дар масирҳои муҳими ҷаҳон ба рекордҳои бесобиқа расид

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно» ба нақл аз шабакаи Ал-Масира, рӯзномаи инглисии Financial Times хабар дод, ки нархи боркашонӣ дар масирҳои муҳиме аз қабили Канали Панама, дарёи Рейн, Баҳри Сурх ва Баҳри Сиёҳ дар давоми моҳи гузашта ба сатҳи бесобиқа афзоиш ёфтааст.
Ин рӯзнома, таъсири дугонаи низоъҳо ва давраҳои тӯлонии хушксолиро дар Аврупо ва Амрикои Лотинӣ сабаби афзоиши шадиди нархи боркашонӣ унвон кард.
Financial Times ба нақл аз директори генералии ширкати киштиравонии бельгияии «Эс-Эм-Пи Так» низ хабар дод, ки ҷаҳон шоҳиди ҷаҳиши бесобиқа дар нархҳои боркашонӣ аст.
Директори генералии ин ширкат инчунин гуфт: «Корхонаҳо дар шароити кунунӣ чорае ҷуз бастани кор ё таъмини мол аз минтақаҳои дорои хароҷоти баландтар дар ҷаҳон надоранд.»
Your Comment