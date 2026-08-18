ҲАМОС: Ишғолгарон барои таъхир дар иҷрои созишномаи Ғазза масъуланд

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно» ба нақл аз шабакаи Алҷазира, Ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (ҲАМОС) эълон кард, ки Халил ал-Ҳайя, раиси дафтари сиёсии ин ҷунбиш, роҳбарон ва намояндагони гурӯҳҳои фаластиниро аз мулоқотҳои худ бо миёнҷиён, тарафҳои кафили оташбас ва роҳбарии Миср огоҳ сохтааст.
ҲАМОС илова кард, ки раиси дафтари сиёсии ин ҷунбиш ва роҳбарон ва намояндагони гурӯҳҳои фаластинӣ ишора кардаанд, ки режими ишғолгар бо инкори тафоҳумоти бадастомада дар иҷрои созишнома, барои таъхир дар иҷрои он масъул аст.
Бар асоси ин гузориш, ал-Ҳайя ва роҳбарон ва намояндагони гурӯҳҳои фаластинӣ бар идомаи раванди сомонбахшии сохтори дохилии Фаластин дар асоси принсипи ширкати миллӣ ва демократия таъкид карданд.
ҲАМОС инчунин эълон кард, ки ал-Ҳайя ва роҳбарон ва намояндагони гурӯҳҳои фаластинӣ бар зарурияти тадвини як раҳбурди миллӣ ва фароҷомиъ барои муқобила бо чолишҳои кунунӣ таъкид карданд.
Қобили зикр аст, ки ал-Ҳайя ҳамроҳ бо як ҳайати сатҳи баланди сарони ҲАМОС барои машварат бо мақомоти Миср рӯзи якшанбе роҳи Қоҳира шуд.
Your Comment