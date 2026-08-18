Си-Эн-Эн: Таҳдид ва ақибнишинӣ ба усули маъмулии Трамп табдил ёфтааст

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно», шабакаи CNN хабар дод, ки ин нахустин бор нест, ки Трамп Умонро таҳдид мекунад ва истифодаи таҳдид ба усули маъмулии ӯ дар муносибатҳои байналмилалӣ табдил ёфтааст.
Бар асоси ин гузориш, Трамп дар гузашта низ ҳар як кишвар аз ҳар 13 кишвари ҷаҳонро таҳдид карда буд ва Умон дар ин рӯйхати 200-мавҷӯда рақами 15-ро ба худ ихтисос дод.
Ӯ инчунин таҷовузҳои низомӣ алайҳи ҳафт кишвар танҳо дар давраи дуюми раёсати ҷумҳурии худ, аз ҷумла Эрон, Ироқ, Нигерия, Сурия ва Венесуэла анҷом дода ва ҳафт кишвари дигар аз ҷумла Канада, Колумбия, Куба ва Мексикаро ба анҷоми ҳамлаҳо таҳдид кардааст.
CNN илова кард, ки таҳдидҳои Трамп аксарan холӣ ҳастанд. Ӯ бореҳо амали таҳдид ба дигарон карда ва баъдан ақибнишинӣ кардааст; ҳатто дар мавридҳое, ки Эрон талабҳои Трампро амалӣ накардааст. Ӯ пешрафт дар музокирот ё мавзӯъҳои ихтилофиро баҳонае барои ақибнишиниҳои худ медонад, аммо ин пешрафтҳо аксарan вуҷуд надошта ва нишон медиҳад, ки таҳдид қисме аз аҳрамони фишори музокиравии Трамп ба шумор меравад.
Your Comment