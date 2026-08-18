  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Си-Эн-Эн: Таҳдид ва ақибнишинӣ ба усули маъмулии Трамп табдил ёфтааст

18 Август 2026 - 12:21
News ID: 1853933
Source: ABNA
Си-Эн-Эн: Таҳдид ва ақибнишинӣ ба усули маъмулии Трамп табдил ёфтааст

Шабакаи CNN бо ишора ба таҳдиди нави Трамп алайҳи Умон таъкид кард, ки ҳамагон медонанд, ки таҳдидҳои раиси ҷумҳури Амрико аксарan холӣ ҳастанд.

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно», шабакаи CNN хабар дод, ки ин нахустин бор нест, ки Трамп Умонро таҳдид мекунад ва истифодаи таҳдид ба усули маъмулии ӯ дар муносибатҳои байналмилалӣ табдил ёфтааст.

Бар асоси ин гузориш, Трамп дар гузашта низ ҳар як кишвар аз ҳар 13 кишвари ҷаҳонро таҳдид карда буд ва Умон дар ин рӯйхати 200-мавҷӯда рақами 15-ро ба худ ихтисос дод.

Ӯ инчунин таҷовузҳои низомӣ алайҳи ҳафт кишвар танҳо дар давраи дуюми раёсати ҷумҳурии худ, аз ҷумла Эрон, Ироқ, Нигерия, Сурия ва Венесуэла анҷом дода ва ҳафт кишвари дигар аз ҷумла Канада, Колумбия, Куба ва Мексикаро ба анҷоми ҳамлаҳо таҳдид кардааст.

CNN илова кард, ки таҳдидҳои Трамп аксарan холӣ ҳастанд. Ӯ бореҳо амали таҳдид ба дигарон карда ва баъдан ақибнишинӣ кардааст; ҳатто дар мавридҳое, ки Эрон талабҳои Трампро амалӣ накардааст. Ӯ пешрафт дар музокирот ё мавзӯъҳои ихтилофиро баҳонае барои ақибнишиниҳои худ медонад, аммо ин пешрафтҳо аксарan вуҷуд надошта ва нишон медиҳад, ки таҳдид қисме аз аҳрамони фишори музокиравии Трамп ба шумор меравад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha