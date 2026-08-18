Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абно» ба нақл аз Новости, Скотт Риттер, таҳлилгари низомӣ ва афсари собиқи иттилоотии нерӯи дарёии Амрико таъкид кард, ки на Амрико ва на Аврупо наметавонанд ба Украина барои пирӯзӣ бар Русия кумак кунанд.
Вай илова кард: «Ҳеҷ қудрати низомӣ ё сохтори размӣ вуҷуд надорад, ки метавонад вазъиятро дар Украина тағйир диҳад. Амрико амалан эътироф кардааст, ки наметавонад барои пирӯзии Украина ҳеҷ коре кунад. Онҳо ба Украина иҷозати истеҳсоли мушакҳои Patriot ва дастрасӣ ба технологияҳои ҳассос намедиҳанд, зеро ҳеҷ кас ба украинҳо боварӣ надорад.»
Риттер изҳор кард: «Аврупоиҳо низ намехоҳанд мушакҳои Patriot-ро аз анборҳои худ бароварда ба Украина бифиристанд. Онҳо низ ин кишварро партофтаанд.»
Вай таъкид кард: «Амрико ва Аврупо медонанд, ки бо гузашти вақт, Украина худро дар шароити ноустувортар хоҳад ёфт; зимистони сард, бе барқ, сӯзишворӣ, газ, ғизо ва бе ҳеҷ чизи дигар дар роҳ аст.»
Your Comment