Издӣ: ИМА ва НАТО барои шикасти Эрон омаданд; минтақа шоҳиди заволи душман хоҳад буд

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абно», сарлашкар «Мустафо Издӣ», ҷонишини фармондеҳи кулли Сипоҳ, имрӯз (сешанбе) дар маросими таҷлил аз рӯзноманигорон, бо ишора ба аҳамияти нақши расонаҳо дар ҷомеаи Эрон гуфт: «Рӯзноманигорон саркардагони ҷанги шинохтӣ ҳастанд, ки дар майдон нақши худро иҷро мекунанд».
Вай бо иброри ин ки ҷанги Рамазон вазъияти навро дар арсаи ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва ҳатто кишвари мо ба вуҷуд овард, изҳор дошт: «Ба ибораи дигар, мо дар он сатҳе қарор дорем, ки шаҳодати сӯзанди роҳбар ва мавлоямиз, Ҳазрати Оятуллоҳ Хоменеӣ, Сайид Алӣ Хоменеӣ, дар ҷомеа ба вуҷуд овард».
Ҷонишини фармондеҳи кулли Сипоҳ бо таъкид бар ин ки «беъсат»-е, ки рух дод, тарҷумае дорад ва ин беъсат натиҷаи беъсати дарунии инсонҳост, илова кард: «Амалҳои фарҳангӣ ва шинохтии Инқилоби Исломӣ худро дар ҷомеа бо ин беъсат нишон доданд ва ин мавзӯъ хеле таваҷҷӯҳбарангез аст, ки пас аз шаҳодати Роҳбари Олии Инқилоби Исломӣ, наздик ба 10 рӯз, ҷомеаи беъсатёфта инқилобро ба уҳда гирифт. Дар ин ҳаракат мафоҳиме мавҷуд аст, ки ин мафоҳим барои дунё ҷолиби таваҷҷӯҳ гардидааст. Инқилоби Исломӣ бархилофи бисёре аз мактабҳое, ки асоси онҳо бар моддагарист, тафсири рӯҳонӣ аз ҷаҳон пешниҳод мекунад ва дар канори баҳрамандии моддӣ, озодии рӯҳонӣ ва маънавии инсонро низ матраҳ мекунад».
Сарлашкар Издӣ бо ибрози ин ки усулҳои асосии инқилоб асоси ҳаракати низоми исломӣ аст, таъкид кард: «Ҷозибаи ин низом дар қудрати сахти он нест; ҷозибаи Инқилоби Исломӣ дар ҳаракатест, ки шумо аҳли расона ва фаъолони ҷанги шинохтӣ ва ҷанги расонаӣ, расолати анҷоми онро ба уҳда доред. Ин низом низомест, ки тавонистааст дар миллатҳои ҷаҳон он чиро, ки Имоми уммат матраҳ карданд, амалӣ созад. Имом (ризвонуллоҳ) фармуданд: «Инқилоби Исломӣ муқаддимаи инфиҷороти азим дар минтақа аст».
Вай гуфт: «Душманон тавтиаҳои зиёде карданд, то Эронро заиф кунанд, аммо Эрон на танҳо заиф нашуд, балки қавитар дар майдон ҳозир шуд».
Ҷонишини фармондеҳи кулли Сипоҳ эълом кард: «Шумораи ҳавогардҳое, ки аз душман пас аз ин ҳаракати арзишманди миллат ва ҳавзаи нарм ва шинохтии мо дар арсаҳои гуногун сарнагун шудаанд, беш аз 200 фуруд буд ва ин ҳаракат таъсиру паёмадҳое низ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон доштааст».
Сарлашкар Издӣ изҳор дошт: «Бузургтарин қудрати низомии ҷаҳон ва паштии НАТО бо Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ҷанг даромаданд, аммо низоми исломӣ тоб овард ва устувор дар муқобили душманон истод».
Your Comment